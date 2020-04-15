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  3. 15 Nisan 2020 18:10

Beylikdüzü'nde TIR kazası! Yol kapandı, trafik felç oldu

Beylikdüzü liman yolu TEM bağlantı yolu istikametinde 2 TIR'ın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

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