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  3. 02 Temmuz 2017 19:15

Beyoğlunda 1 dakikada market soygunu

Beyoğlu’nda yüzleri maskeli ve silahlı 4 kişinin marketi yaklaşık 1 dakikada soyduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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