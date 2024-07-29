Anasayfa Video Galeriler Gündem Beyoğlu'nda 5 katlı otelde yangın paniği Beyoğlu'nda 5 katlı otelde yangın paniği 29 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 15:31 Güncelleme: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 15:31 İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı bir otelde jenaratör kaynaklı yangın çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a78bbc96145b1f80001b33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da korkutan yangın: Edirne istikameti trafiğe kapatıldı Justin Bieber minik Türk çocuğu paylaştı, sosyal medya karıştı Zabıta dilenci diye yakaladı, aylık kazancı 300 bin TL'nin üzerinde çıktı Irak ve Suriye'de 7 terörist öldürüldü Yıldız futbolcu aldatıldı: Sevgilisi başka bir erkekle kucak kucağa... Bu köyümüzde kadınlar gücü ele geçirdi: Erkekler köye alınmıyor 200'e yakın hayat kurtardı, kalbine yenik düştü Performansı düşük diye işten çıkarılmıştı... Yargıdan emsal tazminat kararı Performansı düşük diye işten çıkarılmıştı... Yargıdan emsal tazminat kararı