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  3. 21 Aralık 2020 14:20

Beyoğlu'nda gasp dehşeti kamerada

Beyoğlu Talimhane'de 2 şüpheli, takip ettikleri kişiyi yere yatırıp tekmeledikten sonra cebindeki parayı alıp kaçtı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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