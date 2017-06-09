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  3. 09 Haziran 2017 20:15

Beyoğlunda iki grup arasında silahlı çatışma: 3 yaralı

Beyoğlu'nda aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Video Galeri
Aybüke öğretmenin türküsü yürekleri parçaladı
Aybüke öğretmenin türküsü yürekleri parçaladı
Video Galeri
Fransız gazeteci Depardon, Atatürk Havalimanına getirildi
Fransız gazeteci Depardon, Atatürk Havalimanına getirildi
Video Galeri
Kumkapıdaki binanın yıkılma anı kamerada
Kumkapıdaki binanın yıkılma anı kamerada
Video Galeri
Fatihte metruk bir bina çöktü
Fatihte metruk bir bina çöktü
Video Galeri
Samsunda acemi erleri taşıyan otobüs devrildi
Samsunda acemi erleri taşıyan otobüs devrildi
Video Galeri
Biriken gaz bomba gibi patladı
Biriken gaz bomba gibi patladı