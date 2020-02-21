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  3. 21 Şubat 2020 20:40

Beyoğlu'nda iş yerinde patlama: 1 kişi yaralandı

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamanın tüpten kaynaklandığı öğrenilirken olayda 1 kişi yaralandı.

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