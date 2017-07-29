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  3. 29 Temmuz 2017 09:45

Beyoğlunda metruk bina çöktü

Beyoğlu'nda sabah saatlerinde metruk bir bina çöktü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

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Kütahyada zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Kütahyada zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
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Ankaranın en ünlü uyuşturucu baronu yakalandı
Ankaranın en ünlü uyuşturucu baronu yakalandı
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10 dakikalık yağmur yolları göle çevirdi
10 dakikalık yağmur yolları göle çevirdi
Video Galeri
Yelkenli battı, 39 kaçak yüzerek kıyıya çıktı
Yelkenli battı, 39 kaçak yüzerek kıyıya çıktı
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Küçük kız kolunu asansörün kapısına kaptırdı
Küçük kız kolunu asansörün kapısına kaptırdı
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Başkentte pitbull dehşeti
Sokak ortasında pitbull dehşeti !
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