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  3. 18 Mayıs 2020 15:10

Beyoğlu'nda pes dedirten olay! 13 kişi topluca geziyorlardı

İstanbul Beyoğlu’nda sokağa çıkma yasağını ihlal eden 13 kişilik arkadaş grubu polise yakalandı.

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