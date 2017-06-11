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  3. 11 Haziran 2017 08:15

Beyoğlunda silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Beyoğlu, Kasımpaşa’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişide yaralandı.

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