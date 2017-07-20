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  3. 20 Temmuz 2017 11:15

Beyoğlunda silahlı market soygunu

Beyoğlu Okmeydanı'nda bulunan bir marketin şubesi, kar maskeli ve silahlı üç kişi tarafından soyuldu. Soyguncular yaklaşık 1000 Türk Lirasını alarak kayıplara karıştı.

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