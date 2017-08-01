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  3. 01 Ağustos 2017 19:45

Beyoğlunda sokak ortasında silahlar çekildi: 1 yaralı

Beyoğlu’nda 2 şahsın otobüste başlayan tartışmasının dışarıda büyümesi sonucu kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada 1 kişi yaralanırken, dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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