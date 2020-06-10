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  3. 10 Haziran 2020 13:05

Beyoğlu'nda tarihi binanın duvarı çöktü: 3 yaralı

Beyoğlu'nda tehlikeli olduğu için en üst katının yıkımı yapılan tarihi binanın duvarı işçilerin üstüne çöktü. Çökme nedeniyle yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Çökme olan tarihi bina havadan da fotoğraflandı.

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