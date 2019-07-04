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  3. 04 Temmuz 2019 16:30

Beyoğlu’nda yanan binadan yere düşen cam parçaları paniğe neden oldu

Beyoğlu’nda 6 katlı metruk ahşap binanın 4’üncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları esnasında yanan binadan yere düşen camlar ise vatandaşlara panik dolu anlar yaşattı. Yangın, saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Kurabiye Sokak üzerinde bulunan 6 katlı metruk binanın 4’üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, binadan...

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