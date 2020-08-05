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  3. 05 Ağustos 2020 13:35

Beyrut'taki patlama sonrası sokaklar harabeye döndü

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrası sokaklar harabeye döndü.

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CNN Türk canlı yayınında ''Sahte Kemalistler'' tartışması
CNN Türk canlı yayınında ''Sahte Kemalistler'' tartışması
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Bakıcı şiddeti kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı
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İstanbul'da Suriyelilerin kaçak doğumhanesine polis baskını
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İstanbul'da orman yangını
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