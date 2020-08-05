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  3. 05 Ağustos 2020 18:40

Beyrut’taki patlamada kilisede ayin yapan papazın kaçış anı kamerada

Video Galeri
Kahramanmaraş'ta taciz iddiası! Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Kahramanmaraş'ta taciz iddiası! Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
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Haluk Özdil 2 ay önce böyle uyarmış: Lübnan'ı darmadağın edecekler
Haluk Özdil 2 ay önce böyle uyarmış: Lübnan'ı darmadağın edecekler
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Fatih'te itfaiye aracının altında kalan motosikletli kurye öldü
Fatih'te itfaiye aracının altında kalan motosikletli kurye öldü
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Bursa'da yol kenarında servis bekleyen işçi ölümden saniyelerle kurtuldu
Bursa'da yol kenarında servis bekleyen işçi ölümden saniyelerle kurtuldu
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Patlamaya canlı yayında yakalandı
Patlamaya canlı yayında yakalandı
Video Galeri
61 kişinin öldüğü tekne faciasından geriye bu görüntüler kaldı
61 kişinin öldüğü tekne faciasından geriye bu görüntüler kaldı
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