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  3. 04 Ağustos 2020 21:15

Beyrut'taki şiddetli patlamadan son görüntüler

Video Galeri
Beyrut’taki patlama Kıbrıs'ta hissedildi.
Beyrut’taki patlama Kıbrıs'ta hissedildi.
Video Galeri
Beyrut'ta şiddetli patlama
Beyrut'ta şiddetli patlama
Video Galeri
Beyrut'ta korkunç patlama! Bu görüntüleri gören inanamadı!
Beyrut'ta korkunç patlama! Bu görüntüleri gören inanamadı!
Video Galeri
Beyrut Limanı'nda büyük patlama! Dehşetin görüntüleri; Atom bombası gibi patladı
Beyrut Limanı'nda büyük patlama! Dehşetin görüntüleri; Atom bombası gibi patladı
Video Galeri
Konya'da pes dedirten görüntü! İntihar girişimi sosyal mesafeyi unutturdu
Konya'da pes dedirten görüntü! İntihar girişimi sosyal mesafeyi unutturdu
Video Galeri
Eczaneye gelip pompalı tüfekle dehşet saçtı!
Eczaneye gelip pompalı tüfekle dehşet saçtı!
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