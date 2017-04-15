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  3. 15 Nisan 2017 17:20

Beytüşşebapta aşırı yağmur sonrasında dev şelaleler oluştu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir etkili olan yağmur sonrası dev şelaleler meydana geldi.

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AB Eski Bakanı Volkan Bozkır, Zeytinburnunda vatandaşlara hamsi ikram etti
AB Eski Bakanı Volkan Bozkır, Zeytinburnunda vatandaşlara hamsi ikram etti
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Erdoğan ile Rizeli vatandaş arasında renkli diyalog
Erdoğan ile Rizeli vatandaş arasında renkli diyalog
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Tekirdağda korkunç kaza kamerada: Metrelerce sürüklendi
Tekirdağda korkunç kaza kamerada: Metrelerce sürüklendi
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Şehit binbaşının evinde yas var
Şehit binbaşının evinde yas var
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Referandum öncesi eylem hazırlığındaki DEAŞ hücresi çökertildi
Referandum öncesi eylem hazırlığındaki DEAŞ hücresi çökertildi
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Tüfeğe karşı domatesle kendini böyle savundu!
Tüfeğe karşı domatesle kendini böyle savundu!