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  3. 31 Mayıs 2017 17:45

Beytüşşebapta gurur veren tablo

Şırnak’ın Kato Dağı eteklerinde bulunan Beytüşşebap ilçesinde 26 öğrenci TEOG’da derece yaptı.

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Azerbaycan ordusu, Ermenistan noktasını imha etti
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