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  3. 09 Haziran 2020 16:00

Biber gazıyla kuyumcu soygunu kamerada

Kartal'da bulunan bir kuyumcuya yüzük bakma bahanesiyle giren kişi kuyumcuya biber gazı sıkarak 50 bin lira değerindeki yüzük tablasını alarak kayıplara karıştı. Olay anları iş yerinin kamerasına yansıdı.

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