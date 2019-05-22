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  3. 22 Mayıs 2019 21:45

Bıçak ve sopalarla oteli bastılar; yaralılar var !

Şanlıurfa’da müşterisiyle tartışan banka çalışanın yakınları, bıçak ve sopalarla müşterinin otelini bastı. Sopalı bıçaklı kavgada 4 kişi yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.

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