Anasayfa Video Galeriler Gündem Bıçak, zincir, sopa... Beyoğlu'nda kız kaçırma kavgası Bıçak, zincir, sopa... Beyoğlu'nda kız kaçırma kavgası 18 Mayıs 2021 Salı Saat: 15:36 İstanbul Beyoğlu’nda 19 yaşındaki evli bir gençle kaçan 14 yaşındaki kızın ailesi, ile gencin ailesi arasında adeta meydan muharebesi çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60a3b4cbf2c644648a4fb4e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İğrenç olay: Kabinde üstlerini değiştiren genç kızları görüntüledi Kılıçdaroğlu: İsrail'in yaptığı bir katliamdır Memleket Partisi lideri Muharrem İnce yol haritasını açıkladı Thodex soruşturmasında iki isim yakalandı Akşener sordu: İsrail ile aramızda 6 milyar doları aşan ilişki askıya alındı mı? Devlet Bahçeli'den Sedat Peker çıkışı İstanbul'da 4 katlı bina tahliye edildi Meclis'i su bastı Suriye açıklarındaki nefes kesen operasyondan ilk görüntüler