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  4. Bıçak, zincir, sopa... Beyoğlu'nda kız kaçırma kavgası

Bıçak, zincir, sopa... Beyoğlu'nda kız kaçırma kavgası

İstanbul Beyoğlu’nda 19 yaşındaki evli bir gençle kaçan 14 yaşındaki kızın ailesi, ile gencin ailesi arasında adeta meydan muharebesi çıktı.

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