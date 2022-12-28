Bıçak zoruyla gaspa uğrayan genç kız polisi şoke etti

Denizli’de 4 bin TL’sinin bıçak zoruyla maskeli bir erkek tarafından gasp edildiğini iddia eden genç kız, kendisine yardıma gelen ekipleri hayrete düşürdü.

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