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  3. 04 Mayıs 2020 00:20

Bıçakla bebeği alıkoyup, ''doğratmayın bu çocuğu bana'' diye bağırdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tartıştığı nikahsız hayat arkadaşını darbeden bir kişi, 4 aylık erkek bebeğini kaçırmaya çalıştı.

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