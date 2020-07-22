  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 22 Temmuz 2020 14:10

Bıçakladı, serbest bırakıldı, geri gelip öldürdü!

Hatay'da Golden Retreiver cinsi köpeği bıçaklayarak yaralayan 28 yaşındaki bir kişi gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Serbest kalan saldırganın ilk işi köpeği öldürmek oldu.

Video Galeri
Türkiye yazarı Süleyman Özışık: ''Beni zorla ib...leştirmeye çalışıyorlar''
Türkiye yazarı Süleyman Özışık: ''Beni zorla ib...leştirmeye çalışıyorlar''
Video Galeri
Uçak gövdesinin üzerine böyle indi
Uçak gövdesinin üzerine böyle indi
Video Galeri
ABD, Çin'e 72 saat süre verdi!
ABD, Çin'e 72 saat süre verdi!
Video Galeri
Ne koyun ne boğa! Fiyatları uçunca, vatandaşın gözdesi oldu!
Ne koyun ne boğa! Fiyatları uçunca, vatandaşın gözdesi oldu!
Video Galeri
İstanbul'da bıçaklı dehşet kamerada
İstanbul'da bıçaklı dehşet kamerada
Video Galeri
Pınar Gültekin'in babasından kahreden sözler: Kızımı teşhis edemedim
Pınar Gültekin'in babasından kahreden sözler: Kızımı teşhis edemedim
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM