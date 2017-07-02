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  3. 02 Temmuz 2017 12:45

Bıçaklanan iki kardeş metrelerce yürüdükten sonra yere yığıldı

Konya’da kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklandığı iddia edilen iki Suriyeli kardeş, metrelerce yürüdükten sonra yere yığıldı.

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