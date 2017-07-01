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  3. 01 Temmuz 2017 14:45

Bıçaklarla hastaneyi bastılar

Hastalarıyla ilgilenilmediği iddiasıyla hastaneyi basan ve doktor ile çalışanlara bıçak çeken 10-15 kişilik grubu jandarma önledi.

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Denizcilik ve Kabotaj Bayramında Boğazı temizlediler
Denizcilik ve Kabotaj Bayramında Boğazı temizlediler
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5 katlı binada göçük: 1 kişi hayatını kaybetti
5 katlı binada göçük: 1 kişi hayatını kaybetti
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Kadıköyde dev ağaç insanların üzerine devrildi
Kadıköyde dev ağaç insanların üzerine devrildi
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Annesiz kalan yavru kedileri şırınga ile besliyor
Annesiz kalan yavru kedileri şırınga ile besliyor
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Türk bayraklı Adalet Yürüyüşü havadan görüntülendi
Türk bayraklı Adalet Yürüyüşü havadan görüntülendi
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Eşini döve döve, dışkı yedirdi
Eşini döve döve, dışkı yedirdi