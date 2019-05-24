Bıçaklı saldırıya uğrayan belediye başkanı kurtarılamadı
24 Mayıs 2019 14:55
Bıçaklı saldırıya uğrayan belediye başkanı kurtarılamadı
Konya’nın Doğanhisar İlçe Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, uğradığı bıçakla saldırının ardından ameliyata alındığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın MHP Adayı olarak seçilen 42 yaşındaki İhsan Öztoklu akşam saatlerinde reklam panosuna zarar veren önceki dönem belediye başkanının oğlu ile tartıştı. Çıkan...