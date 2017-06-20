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  3. 20 Haziran 2017 19:15

Bıçaklı soyguncu sert kayaya çarptı

Kütahya’da elindeki bıçakla bir marketten bin 400 TL çalan soyguncu çalışanların müdahalesiyle karşılaştı. Markete kapatılan soyguncuyu olay yerine gelen polis ekibi gözaltına aldı.

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