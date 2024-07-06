Anasayfa Video Galeriler Gündem Biden bildiğimiz gibi: ''Trump'ı 2020'de yeneceğim'' Biden bildiğimiz gibi: ''Trump'ı 2020'de yeneceğim'' 06 Temmuz 2024 Cumartesi Saat: 17:17 Güncelleme: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 17:17 ABD Başkanı Joe Biden mitingde destekçilerine seslenirken dili sürçtü. Biden, ''Yarışıyorum ve tekrar kazanacağım. Trump’ı 2020’de yeneceğim'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668951eacd31a9f0690bd593" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi Kapalı otoparkta şok manzara: Araç sahipleri şikayetçi oldu Kahraman Mehmetçik'ten ''Bizim Çocuklar''a mesaj var MSB'den ''Kilit kapanıyor'' paylaşımı 1 yıllık evli kadının sır ölümü Ormanın hayaleti Eskişehir'de görüldü Aldatılan genç kız, sevgilisini darp edip bıçakladı Şişe içme sularının içinden çıkanlar mide bulandırdı Türk öğrenciler geliştirdi: Bu eldiven işaret dilini metne çeviriyor