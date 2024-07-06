  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Biden bildiğimiz gibi: ''Trump'ı 2020'de yeneceğim''

Biden bildiğimiz gibi: ''Trump'ı 2020'de yeneceğim''

Güncelleme:

ABD Başkanı Joe Biden mitingde destekçilerine seslenirken dili sürçtü. Biden, ''Yarışıyorum ve tekrar kazanacağım. Trump’ı 2020’de yeneceğim'' dedi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Kapalı otoparkta şok manzara: Araç sahipleri şikayetçi oldu
Kapalı otoparkta şok manzara: Araç sahipleri şikayetçi oldu
Kahraman Mehmetçik'ten ''Bizim Çocuklar''a mesaj var
Kahraman Mehmetçik'ten ''Bizim Çocuklar''a mesaj var
MSB'den ''Kilit kapanıyor'' paylaşımı
MSB'den ''Kilit kapanıyor'' paylaşımı
1 yıllık evli kadının sır ölümü
1 yıllık evli kadının sır ölümü
Ormanın hayaleti Eskişehir'de görüldü
Ormanın hayaleti Eskişehir'de görüldü
Aldatılan genç kız, sevgilisini darp edip bıçakladı
Aldatılan genç kız, sevgilisini darp edip bıçakladı
Şişe içme sularının içinden çıkanlar mide bulandırdı
Şişe içme sularının içinden çıkanlar mide bulandırdı
Türk öğrenciler geliştirdi: Bu eldiven işaret dilini metne çeviriyor
Türk öğrenciler geliştirdi: Bu eldiven işaret dilini metne çeviriyor