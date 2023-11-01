ABD Başkanı Joe Biden, Hz. Muhammed’e ait bir hadisi okudu. O sözler sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi.

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