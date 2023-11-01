  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Biden Hz. Muhammed’e ait bir hadisi okudu

Biden Hz. Muhammed’e ait bir hadisi okudu

ABD Başkanı Joe Biden, Hz. Muhammed’e ait bir hadisi okudu. O sözler sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
2 tıp öğrencisi, eğitim gördükleri üniversitede temizlik personeli olarak görev yapıyor
Bir dev operasyon daha: Yüzlerce kaçak göçmen yakalandı
Aile dizisinden Dilan-Engin Polat çiftine göndermesi
9 yaşındaki çocuğa biber gazıyla saldırı
Dilan Polat’ın gözaltına alınmadan önceki son paylaşımı olay oldu
Sınıfta öğretmen şiddeti kamerada: ''Tekrar döver diye korktum''
Dilan Polat ve Engin Polat çifti gözaltında
Erdoğan, yeni kredi ve burs miktarını açıkladı
İsrail yine mülteci kampını daha vurdu: Çok sayıda ölü var