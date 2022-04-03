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Biden törende ayakta uyudu

ABD Başkanı Biden, ABD'de düzenlenen askeri görende ayakta uyuya kaldı.

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