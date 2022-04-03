Anasayfa Video Galeriler Gündem Biden törende ayakta uyudu Biden törende ayakta uyudu 03 Nisan 2022 Pazar Saat: 22:30 ABD Başkanı Biden, ABD'de düzenlenen askeri görende ayakta uyuya kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6249f5cba3f41f4c945391c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kartal'da Ramazan ayının ilk gününde camiler dezenfekte edildi O şehrimiz savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı ve gözaltı var Türk Yıldızları gökyüzünde yürekleri ağızlara getirdi İstanbul'da korkutan patlama Ukrayna'dan Türkiye'ye sürüklenen mayın böyle patladı Kerem Aktürkoğlu'nun acı günü 100 kiloluk dev oltaya takıldı! Saatlerce boğuştular Balıkesir'de korkutan orman yangını Bakü'de eğlence mekanında patlama: Ölü ve yaralılar var