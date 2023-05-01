Anasayfa Video Galeriler Gündem Biden yaptı yine yapacağını Biden yaptı yine yapacağını 01 Mayıs 2023 Pazartesi Saat: 12:50 ABD Başkanı Joe Biden, kendisine hediye sunan konuklara veda edip alandan uzaklaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/644f8b5e63f9a9542e0ab7a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ev sahibi şiddeti daha! Elinde kazmayla duvarı yıkıp, asma kilit taktı Türkiye'nin gizemli kırmızı suyuna turist akını 1 Mayıs kutlamalarının adresi Maltepe'de polis müdahalesi Limon, soğanı unutturacak! Üreticide 2,50 TL, markette 16,84 TL... Görüntüler Türkiye'den! Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı Togg'tan teslimat şov! Ön sipariş verdiği Togg'a böyle kavuştu MHP'li isimden Sinan Ateş çıkışı: Bahçeli bu yüzden sessiz kaldı Taksim'de DİSK'ten tarihi çıkış: ''2023 1 Mayıs'ı Taksim'in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacak'' Taksim'e çıkmak isteyen gruplara gözaltı