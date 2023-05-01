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Biden yaptı yine yapacağını

ABD Başkanı Joe Biden, kendisine hediye sunan konuklara veda edip alandan uzaklaştı.

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