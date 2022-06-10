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  4. Biden'a seks kaseti kumpası! Skandal görüntü ortaya çıktı

Biden'a seks kaseti kumpası! Skandal görüntü ortaya çıktı

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın özel görüntüleri tamire götürdüğü dizüstü bilgisayarından sızdırıldı.

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