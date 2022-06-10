Anasayfa Video Galeriler Gündem Biden'a seks kaseti kumpası! Skandal görüntü ortaya çıktı Biden'a seks kaseti kumpası! Skandal görüntü ortaya çıktı 10 Haziran 2022 Cuma Saat: 12:35 ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın özel görüntüleri tamire götürdüğü dizüstü bilgisayarından sızdırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a310697423d21fa06c6277" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da eli bıçaklı trafik magandası dehşeti kamerada! Obradovic'in gece kulübü kaçamağı görüntüleri olay oldu ''250 milyon TL'lik mücevher vurgunu'' iddiasında şoke eden görüntü Anne ve kucağındaki bebeğinin ölümden döndüğü an kamerada Kasımpaşaspor tribün lideri cinayetinde yeni ayrıntılar Müteahhitten İstanbul'da 2 bin 500 yıllık tarihe skandal imza Ümit Özdağ ''AK Parti ile görüşüyor'' iddiasına bu yanıtı verdi İş arayan AK Partili Metiner'e başvursun: 1 haftada 1.000 kişilik istihdam sözü verdi Ümit Özdağ: ''Ali Erbaş'ın yerine daha iyi bir Müslüman atayacağız''