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  4. Biden'dan muhabire tepki: Yanlış meslektesin

Biden'dan muhabire tepki: Yanlış meslektesin

ABD Başkanı Biden, Putin ile yaptığı görüşme sonrası Cenevre’de düzenlediği basın toplantısından ayrıldığı sırada ısrarla soru sormaya devam eden muhabiri azarladı.

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