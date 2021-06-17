Anasayfa Video Galeriler Gündem Biden'dan muhabire tepki: Yanlış meslektesin Biden'dan muhabire tepki: Yanlış meslektesin 17 Haziran 2021 Perşembe Saat: 09:20 ABD Başkanı Biden, Putin ile yaptığı görüşme sonrası Cenevre’de düzenlediği basın toplantısından ayrıldığı sırada ısrarla soru sormaya devam eden muhabiri azarladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60cae9b487b3cf0b3d2eb7f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sezgin Baran Korkmaz'ın bulaşık yıkadığı görüntüler olay oldu Trafik canavarı durağa daldı: 1'i çocuk 5 yaralı var Tribündeki güzel seyirciyi gören Arap spiker fena coştu Uğur Dündar, "Sezgin Baran Korkmaz ile görüştüm" diyerek detayları paylaştı İstanbul Boğazı bu sefer de çamura bulandı Şevket Çoruh’tan gündem olacak video Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan aşılamada yeni yaş müjdesi 2 metrelik yılan, gri benekli yılanı böyle yedi Levent Üzümcü’den çok konuşulacak eylem