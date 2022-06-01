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Biden'dan ''Türkiye'' talimatı

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkması ABD'yi kızdırdı. ABD Başkanı Biden'ın ''Türkiye'de hiçbir etkinliğe katılmayın'' talimatını verdiği öğrenildi.

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