Anasayfa Video Galeriler Gündem Biden'dan ''Türkiye'' talimatı Biden'dan ''Türkiye'' talimatı 01 Haziran 2022 Çarşamba Saat: 15:00 Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkması ABD'yi kızdırdı. ABD Başkanı Biden'ın ''Türkiye'de hiçbir etkinliğe katılmayın'' talimatını verdiği öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/629754e731a10f34f8559fe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan ''Gezi'' çıkışı: ''Bunlar çürük, bunlar sürtük'' Erdoğan'dan kendisini alkışlayanlara tepki: ''Bu ağlanacak bir durum'' Seda Sayan'ın canlı yayınında kadına şiddet! Seda Sayan sadece izledi! Eren Abluka-14 Operasyonu hızlı başladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi Ölümden dönen motosikletli, üstüne bir de dayak yiyordu Müjde! Manisa'da petrol bulundu İstanbul'da taciz gerilimi! Binlerce kişi sokağa döküldü İstanbul'da yol kesip, kilolarca altını gaspettiler, eritirken yakalandılar İstanbul Boğazı'ndaki ''seks'' rezaletinde mide bulandıran ifade