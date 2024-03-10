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Biden'dan yıllar sonra gelen itiraf

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ABD Başkanı Biden verdiği bir röportajda bir itirafta bulundu. Biden "Irak'a, Afganistan'a girmemeliydik. Buna gerek yoktu. Bu sadece daha fazla yeni sorun yarattı." dedi.

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