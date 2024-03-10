Anasayfa Video Galeriler Gündem Biden'dan yıllar sonra gelen itiraf Biden'dan yıllar sonra gelen itiraf 10 Mart 2024 Pazar Saat: 22:30 Güncelleme: 10 Mart 2024 Pazar 22:30 ABD Başkanı Biden verdiği bir röportajda bir itirafta bulundu. Biden "Irak'a, Afganistan'a girmemeliydik. Buna gerek yoktu. Bu sadece daha fazla yeni sorun yarattı." dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ee0a60b4d20a6ad400a983" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yüzde 100 yerli savunma sistemlerinde bir başarı daha: Atmaca 12'den vurdu Korkunç kaza kamerada: Yaralıyı ezip yardım edenlere çarptı Erdoğan'ın 3 tonluk çok özel hediyesi Cumhurbaşkanlığı'nda Eşi ve oğlunu öldürüp cesetleri parçaladı Otomobilin içindeki baygın kadın ekipleri harekete geçirdi Niğde'de çığ felaketi! Bir dağcı hayatını kaybetti Yolcu otobüsü evin bahçesine daldı! Şoke eden kaza kamerada Antalya'da deprem! Çevre illerde de hissedildi Murat Kurum: ''İstanbul'da 1 Nisan'da kentsel dönüşüme başlayacağız'