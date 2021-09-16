Anasayfa Video Galeriler Gündem Biden'den skandal gaf! Bu sefer de adını unuttu Biden'den skandal gaf! Bu sefer de adını unuttu 16 Eylül 2021 Perşembe Saat: 16:25 ABD Başkanı Joe Biden, gaflarına bir yenisini daha ekledi. Bir video konferans sırasında Avustralya başbakanının adını unutunca, Scott Morrison'dan "aşağıdaki adam" olarak bahsetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/614345cbc782e31bdc5452e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çorlu Deresi yine simsiyah akıyor Aile hekimlerine iş bırakma cezası kesildi Covid-19 Çağrı Merkezi'nde yerli aşı ''TURKOVAC'' yoğunluğu İşini yaparken kalbi durdu, kendine geldi ve... Kılıçdaroğlu söz verdi: ''Eğer çözmezsem siyaseti bırakacağım'' Sakarya'da 3 hortum meydana geldi Ankara İl Sağlık Müdürü: 12 hamile kadın koronavirüsten hayatını kaybetti 21 yıllık kocasını bırakıp kuzenine kaçtı Sahte PCR testi operasyonunda yeni dalga: Gözaltılar var