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Biden'den skandal gaf! Bu sefer de adını unuttu

ABD Başkanı Joe Biden, gaflarına bir yenisini daha ekledi. Bir video konferans sırasında Avustralya başbakanının adını unutunca, Scott Morrison'dan "aşağıdaki adam" olarak bahsetti.

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