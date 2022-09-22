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  4. Biden'ın adeta beyni durdu! Şaşkına çeviren görüntüler

Biden'ın adeta beyni durdu! Şaşkına çeviren görüntüler

ABD Başkanı Joe Biden'ın dün katıldığı programda ilginç anlar yaşandı. Konuşmasını bitirdikten sonra sahneden inmek için yürüyen Biden, daha sonra duraksayıp kürsüye geri döndü.

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