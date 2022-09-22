Anasayfa Video Galeriler Gündem Biden'ın adeta beyni durdu! Şaşkına çeviren görüntüler Biden'ın adeta beyni durdu! Şaşkına çeviren görüntüler 22 Eylül 2022 Perşembe Saat: 13:00 ABD Başkanı Joe Biden'ın dün katıldığı programda ilginç anlar yaşandı. Konuşmasını bitirdikten sonra sahneden inmek için yürüyen Biden, daha sonra duraksayıp kürsüye geri döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/632c3234e3109b75494c7ca3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Flamingo cennetinde katliam! Esra Erol'un programına çıkan Cemile, sosyal medyayı salladı Seviye yerlerde: Mehmet Ali Erbil'den TikTok fenomenine ağır küfür Erciyes'e mevsimin ilk karı yağdı Rusya'da kaos! Akın akın Antalya'ya geliyorlar Avrupalı zincir marketler rotayı Türkiye'ye çevirdi Bağımsızlık ilan eden ülkeyi ilk tanıyan devlet Türkiye oldu Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ New York'ta kameralara yakalandı Marmaris yangını kontrol altında