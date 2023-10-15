Anasayfa Video Galeriler Gündem Biden'ın konuşması İsrail protestosuyla yarıda kesildi Biden'ın konuşması İsrail protestosuyla yarıda kesildi 15 Ekim 2023 Pazar Saat: 17:45 Güncelleme: 15 Ekim 2023 Pazar 17:45 ABD Başkanı Biden'ın katıldığı bir programda yaptığı konuşma, Filistin destekçisinin "Gazze'nin yaşamasına izin verin" ve "ateşkes hemen şimdi" sözleriyle kesildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652bfb0de0f81529c23429c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir'de orman yangını Hırsızlar kapı dürbününde kamerada İstanbul'da korkutan yangın İstanbul Metrosu'nda kadın yolcuya korkunç saldırı Depremin yıktığı ilimizi şimdi de sel vurdu İstanbul'da gece kulübündeki içki şişesinden zehir çıktı İsrail'in saldırısında yerle bir olmuştu! Yıkım ortaya çıktı İstanbul'un ünlü AVM'sinde hırsız avı! O anlar kamerada Gazze sınırındaki İsrail askerleri böyle görüntülendi