Biden'ın konuşması İsrail protestosuyla yarıda kesildi

ABD Başkanı Biden'ın katıldığı bir programda yaptığı konuşma, Filistin destekçisinin "Gazze'nin yaşamasına izin verin" ve "ateşkes hemen şimdi" sözleriyle kesildi.

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