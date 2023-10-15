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  4. Biden'ın konuşması İsrail protestosuyla yarıda kesildi

Biden'ın konuşması İsrail protestosuyla yarıda kesildi

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ABD Başkanı Biden'ın katıldığı bir programda yaptığı konuşma, Filistin destekçisinin "Gazze'nin yaşamasına izin verin" ve "ateşkes hemen şimdi" sözleriyle kesildi.

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