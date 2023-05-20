Anasayfa Video Galeriler Gündem Biden'ın zor anları kamerada Biden'ın zor anları kamerada 20 Mayıs 2023 Cumartesi Saat: 08:50 ABD Başkanı Joe Biden'in G7 zirvesindeki zor anları kameralara takıldı. Japon görevlilerin Biden'ın korumalarını engellemesinin ardından Biden az kalsın merdivenden düşüyordu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64685f9cfb8c8910d22b5923" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cübbeli Ahmet: ''Bizim sağcılar CHP'ye iyi bir kazık attı'' Almanya’da Türk seyahat acentesi kundaklandı Kılıçdaroğlu ''vatanınız için'' diyerek çağrı yaptı Erdoğan ile Sinan Oğan'ın sürpriz toplantısı sessiz sedasız bitti İmamoğlu ile AK Partili seçmenin sohbeti gündem oldu Erdoğan, Sinan Oğan'ı kabul etti Karavan tutkunları İstanbul Karavan Festivali'nde buluştu Katil arılar bir şehri alarmı geçirdi! Laboratuvar böcekleri doğaya salındı Tatili fırsat bilenler soluğu denizde aldı