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Biden'ın zor anları kamerada

ABD Başkanı Joe Biden'in G7 zirvesindeki zor anları kameralara takıldı. Japon görevlilerin Biden'ın korumalarını engellemesinin ardından Biden az kalsın merdivenden düşüyordu.

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