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Bikinili genç kızların görüntülerini çeken Pakistanlı yakalandı

İstanbul'da deniz kıyısındaki genç kızların bikinili fotoğraflını çeken Pakistan uyruklu şahıs gözaltına alındı.

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