Anasayfa Video Galeriler Gündem Bikinili genç kızların görüntülerini çeken Pakistanlı yakalandı Bikinili genç kızların görüntülerini çeken Pakistanlı yakalandı 14 Nisan 2022 Perşembe Saat: 14:45 İstanbul'da deniz kıyısındaki genç kızların bikinili fotoğraflını çeken Pakistan uyruklu şahıs gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/625809535bd0797dde2084b7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yüzlerce Ukrayna askeri böyle teslim oldu Beşiktaşlı genç futbolcu kaza geçirdi Ünlü şarkıcı gerçeği yıllar sonra öğrendi! Nişanlısı sahne aldığı gazinoya para vermiş! İşte Türkiye'de zam gelmeyen tek şey! Eskiden lükstü, şimdi enflasyona direniyor İnternetten alıp, iade etti, 4 yıl sonra icralık oldu İstanbul'da dehşet! Arkasından yaklaştığı kişiyi böyle bıçakladı Ünlü ekonomist Murat Muratoğlu'nun Suriyelilerle ilgili çıkışı olay oldu Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğa böyle yardım etti Türkiye'yi şoke eden hırsızlıkta korkulan oldu!