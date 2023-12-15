Anasayfa Video Galeriler Gündem Bilal Erdoğan Türkiye'nin sorununu buldu Bilal Erdoğan Türkiye'nin sorununu buldu 15 Aralık 2023 Cuma Saat: 14:25 Güncelleme: 15 Aralık 2023 Cuma 14:25 İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan yaptığı açıklamada "yeni bir aydın sınıfına ihtiyacımız var" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657c37b6042b9f5986094733" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ece Ronay gözaltında Elazığ’daki araç mezarlığında 500 milyonluk servet çürüyor Diyarbakır’da yediemin otoparkında yaklaşık 100 milyon lira değerinde yüzlerce araç sahibini bekliyor Okey masasında kavga eden dedeler kamerada Türkiye'nin muz üretim merkezinde hasat başladı Türk Seddi'nin bir etabı daha tamamlandı Alkol kontrolünde polislere tekme tokat saldırı CHP'li vekil canlı yayında terörist başına 'sayın' dedi Sahnede kalp krizi geçiren şarkıcı hayatını kaybetti