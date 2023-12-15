Bilal Erdoğan Türkiye'nin sorununu buldu

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan yaptığı açıklamada "yeni bir aydın sınıfına ihtiyacımız var" dedi.

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