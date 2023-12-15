  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Bilal Erdoğan Türkiye'nin sorununu buldu

Bilal Erdoğan Türkiye'nin sorununu buldu

Güncelleme:

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan yaptığı açıklamada "yeni bir aydın sınıfına ihtiyacımız var" dedi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Ece Ronay gözaltında
Elazığ’daki araç mezarlığında 500 milyonluk servet çürüyor
Diyarbakır’da yediemin otoparkında yaklaşık 100 milyon lira değerinde yüzlerce araç sahibini bekliyor
Okey masasında kavga eden dedeler kamerada
Türkiye'nin muz üretim merkezinde hasat başladı
Türk Seddi'nin bir etabı daha tamamlandı
Alkol kontrolünde polislere tekme tokat saldırı
CHP'li vekil canlı yayında terörist başına 'sayın' dedi
Sahnede kalp krizi geçiren şarkıcı hayatını kaybetti