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  3. 19 Kasım 2019 14:40

Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken satış

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Halk TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın 2005 yılında ABD'den satın aldığı daireyi de bu yılın Şubat ayında 71 bin 600 dolar zararla sattığını iddia etti.

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