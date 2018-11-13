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  3. 13 Kasım 2018 12:25

Bilal Erdoğan'dan İtalyanca şarkı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın katıldığı bir radyo programında İtalyanca seslendirdiği şarkı dinletildi.

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