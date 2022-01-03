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Bilardo sopalı dehşet kamerada

Esenyurt'ta bilardo salonunda iki grup arasında yumruklu kavga çıktı. 2 istekanın da kafalarda kırıldığı kavga anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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