Anasayfa Video Galeriler Gündem Bilardo sopalı dehşet kamerada Bilardo sopalı dehşet kamerada 03 Ocak 2022 Pazartesi Saat: 10:50 Esenyurt'ta bilardo salonunda iki grup arasında yumruklu kavga çıktı. 2 istekanın da kafalarda kırıldığı kavga anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d2aadc9058843a9b1474a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Otoparktaki sıfır km araçlar kuş bakışı yakalandı Karşınızda Türkiye'nin ''Benjamin Button'u'', Ajda Pekkan Kangal köpekleri koyuna saldırdı! Sebebi hayrete düşürdü Yılmaz Vural canlı yayında Ali Koç'a seslendi İstanbul Boğazı'nda tekne yangını İstanbul'da otelde korku dolu anlar! Müşteriler mahsur kaldı Haiti Başbakanı Henry'e suikast girişimi: 1 ölü Sokak köpeklerinin çocuğa saldırdı anlar kamerada İstanbul'da kadına şiddet kamerada!