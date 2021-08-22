Anasayfa Video Galeriler Gündem Bildiğiniz tüm düğünleri unutun: Davetlileri şaşkına çeviren şov Bildiğiniz tüm düğünleri unutun: Davetlileri şaşkına çeviren şov 22 Ağustos 2021 Pazar Saat: 11:55 Hatay’ın Antakya ilçesindeki bir düğünde damadın arkadaşları düğün salonuna motosikletlerle girince davetliler şoke uğradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61221107f3339f113a5200d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan restoran ziyareti Dehşete düşüren anlar: Kuyumcunun yüzüne yaşla vurup... Hayvansever vatandaşın isyanı sosyal medyayı salladı Heybeliada'da insan zinciri: Halk pet şişelerle su taşıyor Heybeliada'da orman yangını Gonca Vuslateri'den cesur paylaşım Ankara'da kan donduran görüntüler: Genç kızı dövüp, zorla soydular Türk askerinin yardım eli uzattığı gazeteci gözyaşlarına boğuldu TikTok videosu çekerken feci şekilde can verdi! O anlar kamerada