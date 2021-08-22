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Bildiğiniz tüm düğünleri unutun: Davetlileri şaşkına çeviren şov

Hatay’ın Antakya ilçesindeki bir düğünde damadın arkadaşları düğün salonuna motosikletlerle girince davetliler şoke uğradı.

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