Anasayfa Video Galeriler Gündem Bilecik'te çıkan orman yangını Bursa'ya sıçradı Bilecik'te çıkan orman yangını Bursa'ya sıçradı 22 Ağustos 2023 Salı Saat: 21:00 Bilecik'te çıkan orman yangını Bursa'nın Yenişehir ilçesine sıçradı. 25 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e4f7b4442fd63b771417b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ev sahibi kapıya dayandı; ortalık karıştı Çanakkale’de büyük orman yangını: Köyler boşaltıldı, yol trafiğe kapatıldı Meteoroloji uzmanı açıkladı: Bunaltıcı sıcaklar devam edecek mi? Ünlü oyuncu Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi 3 milyon yıllık mağara hem serinletiyor, hem hastalara şifa dağıtıyor Dünyada eşi benzeri yok! 8 asırlık tarihi mekan ziyarete kapatıldı Burası Türkiye'nin bungalov kenti! Önüne gelen bu işe giriyor Hırsız insafa geldi, çaldığı gibi iade etti Çanakkale’de büyük orman yangını