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Bilecik'te çıkan orman yangını Bursa'ya sıçradı

Bilecik'te çıkan orman yangını Bursa'nın Yenişehir ilçesine sıçradı. 25 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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