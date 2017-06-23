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  3. 23 Haziran 2017 08:50

Bilecikte feci kaza: 2 ölü

Bilecik’in Bozüyük ilçesi Bozüyük-Bursa karayolu Muratdere köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

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