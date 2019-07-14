Bileziğini sattı, bir kovan arı aldı, şimdi paraya para demiyor
14 Temmuz 2019 11:45
Bileziğini sattı, bir kovan arı aldı, şimdi paraya para demiyor
İstanbul’da 35 yıl boyunca çeşitli mesleklerde çalışan girişimci kadın, Kastamonu’daki köyüne dönerek kolundaki tek bileziğini sattı ve bir kovan arı aldı. Her geçen yıl işlerini ilerleten girişimci kadın, 10 yıl sonra 200 kovan arıya ulaşırken şimdi paraya da para demiyor. İstanbul’da 35 yıl boyunca çeşitli mesleklerde çalışarak birikim yapmaya çalışan girişimci Mürüvvet Pay, şehir ve iş...