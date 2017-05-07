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  3. 07 Mayıs 2017 14:10

Bilgisayarı çalan hırsız bir şey fark edince geri döndü!

Şanlıurfa’da gündüz vakti girdiği iş yerindeki dizüstü bilgisayarı çalan hırsız, daha sonra geri dönüp unuttuğu şarj aletini de aldı.

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